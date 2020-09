Le Standard perd deux points contre Zulte Waregem

Le Standard, mené 0-1 puis 1-2 par Zulte Waregem après des goals de jean-Luc Dompé et Jelle Vossen, n'a pas pu inverser totalement la tendance dimanche lors de la 7e journée de D1A. Les Liégeois ont accroché le point du partage grâce à Michel-Ange Balikwisha et Jackson Muleka, tous deux buteurs pour la première fois sous le maillot liégeois.Trois jours après sa victoire en prolongations contre les Serbes de Vojvodina et à quatre jours de son barrage décisif pour l'accession à la phase de poules de l'Europa League contre les Hongrois de MOL Fehervar, le Standard se présentait au coup d'envoi avec une équipe remaniée. En effet, Dussenne, Shamir, Balikwisha, Oulare et Cop étaient présents au coup d'envoi. Pourtant battu 0-6 par le Club de Bruges la semaine passée, c'est bien Zulte Waregem qui a pris le meilleur départ. Un bon centre de Gianni Bruno a trouvé Dompé, ancien de la maison 'rouche', qui a trompé Arnaud Bodart d'une tête décroisée (0-1, 10e). L'équipe de Francky Dury est passée proche du 0-2 mais Bruno a placé sa tête à côté du but liégeois (20e). Après une première demi-heure pauvre en occasion, le Standard a mis le nez à la fenêtre en fin de première période, sans parvenir à marquer. On pensait le Standard revenu dans la partie quand Michel-Ange Balikwisha a égalisé dès le retour des vestiaires, reprenant un centre de Gavory qu'avait loupé Amallah (1-1, 47e). Mais dans la foulée, Vossen a refroidi les 6.500 spectateurs présents à Sclessin. Trop seul sur un corner, il a redonné l'avance au Essevee d'une tête croisée (1-2, 49e). Le Standard a ensuite poussé et grâce à Mehdi Carcela, monté à l'heure de jeu, il a recollé au score à la 81e. Le milieu offensif a éliminé un homme avant de lancer Fai, dont le centre a trouvé Muleka au petit rectangle (2-2, 81e). Comme Balikwisha, formé au club, c'est le premier but pour l'attaquant congolais, arrivé cet été à Liège. Malgré un dernier rush final et une dernière demi-heure largement dominée, avec notamment une tête d'Amallah dégagée sur sa ligne par Damien Marcq, le Standard de Philippe Montanier a perdu deux points contre une équipe qui restait sur deux défaites. Au classement, le Standard est 3e avec 14 points alors que Zulte Waregem grimpe à la 13e place avec 7 unités au compteur. La suite du programme verra Anderlecht recevoir Eupen (16h) et le Club de Bruges défier son voisin du Cercle (18h15). Leader avec un bilan immaculé de 18 points sur 18, le Sporting de Charleroi rendra visite à Mouscron, lanterne rouge du championnat, dimanche sur le coup de 20h45. (Belga)