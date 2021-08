Le Standard ressort la tête de l'eau au Beerschot

Le Standard s'est imposé au Beerschot 0-1 (mi-temps: 0-0) dimanche pour le compte de la 4e journée du championnat de Belgique de football.Les Liégeois, dominés par l'Antwerp dimanche (2-5), ont redressé la tête face à une autre équipe anversoise grâce à un but de son Brésilien Klauss à la 64e minute, pourtant incertain avant le coup d'envoi en raison d'une blessure au dos. Le Standard a pu compter aussi sur un penalty du Beerschot arrêté par Arnaud Bodard et botté par Raphael Holzhauser quelques instants plus tard (70e). La lanterne rouge conserve sa dernière place au classement avec un seul point. Les Liégeois se repositionnent eux en 5e position avec 7 points après cette victoire, la deuxième de leur saison. Samedi, l'Union St-Gilloise, victorieuse 2 à 0 de Courtrai, et Ostende, vainqueur (2-3) à Seraing, ont pris seuls la tête du classement de la Jupiler Pro League avec 9 points. Eupen, vainqueur de St-Trond (2-1) est 3e avec 8 points et peut seulement être rejoint par le Club de Bruges à condition que les champions de Belgique aillent s'imposer à Zulte Waregem à 21h00, en clôture de cette 24e journée, et par le Cercle de Bruges qui reçoit Anderlecht à 18h30. La Gantoise, qui ne compte aussi qu'un seul point, face à Malines (3 pts) est encore au programme dominical (16h00). (Belga)