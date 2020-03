Le sud du sillon Sambre-et-Meuse inondé par les précipitations dimanche après-midi

Les nuages recouvriront la plupart des régions de Belgique dimanche après-midi, avec des pluies ou averses parfois intenses au sud du sillon Sambre-et-Meuse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les cumuls devraient y atteindre 10 à 20 mm en six heures, voire plus localement. Le reste du pays sera aussi atteint par des précipitations mais dans une moindre mesure. La Côte pourrait bénéficier de quelques éclaircies.La première journée de mars sera assez douce, avec des températures prévues de 4 à 7 degrés en Ardenne, et entre 7 et 9 degrés ailleurs. Le vent restera soutenu, avec des rafales de 60 à 70 km/h avant de diminuer progressivement. La pluie restera ancrée sur l'est du pays dimanche soir. L'Ardenne sera arrosée de neige fondante ou de neige qui, au-dessus de 500 m d'altitude, pourrait donner lieu à une accumulation de plusieurs centimètres. En fin de nuit, des précipitations sous formes d'averses, de pluie, voire de neige fondante, envahiront le pays à partir de l'ouest. Les minima seront compris entre 0 et 3 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort. La rentrée s'effectuera lundi sous les nuages et la pluie, voire la neige fondante en Ardenne. Le temps deviendra plus variable dans l'après-midi à partir de l'ouest, avec des averses plus localisées pouvant prendre la forme de grésil et ponctuées d'un coup de tonnerre. Le thermomètre affichera 3 à 7 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et 7 à 9 degrés ailleurs. (Belga)