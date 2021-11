Le super-G hommes de Lake Louise annulé à cause de la météo

Le super-G hommes de la Coupe du monde de ski alpin de Lake Louise (Canada), qui devait se tenir dimanche, a été annulé à cause des mauvaises conditions météo, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).La FIS invoque "les chutes de neige de la nuit dernière, les conditions actuelles et les prévisions". C'est la deuxième course annulée à Lake Louise après la première descente qui était prévue vendredi. Entre-temps, l'Autrichien Matthias Mayer a remporté samedi la 2e descente au programme, seule course disputée ce week-end au Canada. La première descente annulée a pour l'instant été reprogrammée à Beaver Creek (Etats-Unis) la semaine prochaine, pour une étape à quatre départs (deux super-G, deux descentes) en quatre jours. La météo a mis à mal la Coupe du monde de ski alpin en Amérique du nord ce week-end, avec en plus l'annulation du géant femmes de Killington (Etats-Unis) samedi. (Belga)