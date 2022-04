Le suspect des tirs dans le métro de New York a été arrêté, selon des médias américains

L'homme soupçonné d'avoir tiré dans le métro de New York mardi matin à l'heure de pointe, faisant 23 blessés, dont 10 par balles, a été arrêté mercredi, ont rapporté plusieurs médias américains, citant des sources policières.D'après le site de la chaîne NBC New York, le suspect a été arrêté à Manhattan. La police de New York a annoncé un point-presse imminent. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.