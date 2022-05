Le suspect du cambriolage au palais de Justice cité à comparaître le 16 juin

L'homme, interpellé mercredi vers 05h00 du matin dans le palais de justice de Bruxelles, est cité à comparaître devant le tribunal le 16 juin, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles.C'est la direction de la sécurisation (DAB) de la police fédérale qui a constaté qu'un homme déambulait dans le palais de Justice. "Les services de sécurité de la police fédérale ont pu rapidement localiser et intercepter l'individu", a expliqué dans la matinée de mercredi Sarah Durant, porte-parole du parquet de Bruxelles. L'homme, né en 1999, a été auditionné par la police mercredi, puis il a été mis à disposition du parquet. Après audition par le magistrat de garde jeudi matin, il a reçu une citation directe pour se présenter devant le tribunal correctionnel le 16 juin. Connu de la justice, il a été emmené à la prison pour y purger des peines encourues antérieurement. "Il était seul et il était là sans but spécifique", selon les premiers éléments et les déclarations du suspect rapportés par le porte-parole du parquet, Willemien Baert. L'enquête suit son cours pour déterminer les circonstances exactes des faits. L'homme a cassé une vitre au premier étage pour entrer dans le palais de Justice, précise le parquet de Bruxelles. D'après des informations obtenues sur place par Belga au matin des faits, il serait passé par l'escalier extérieur à gauche de l'entrée principale, normalement fermé au public, et serait entré dans le palais par le premier étage en cassant une vitre. Une vitre du greffe civil de la cour d'appel a aussi été brisée, de même qu'une autre sur son trajet jusqu'à ce bureau. Des sources dans le palais avancent que le suspect aurait été interpellé avec des dossiers du parquet général en main, mais cela n'a pas été confirmé par le parquet de Bruxelles pour l'instant. En raison du cambriolage, le palais de Justice n'a pas ouvert ses portes au public avant 09h00. Une longue file d'attente s'est donc formée à l'entrée, tandis que les audiences ont commencé avec du retard. (Belga)