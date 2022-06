Le talent de l'Ajax Ryan Gravenberch signe au Bayern Munich

L'Ajax et le Bayern ont annoncé lundi le transfert de Ryan Gravenberch d'Amsterdam vers Munich. Le milieu de terrain de 20 ans a signé un contrat de cinq ans, jusqu'en juin 2027. Le montant du transfert s'élève à 18,5 millions d'euros, une somme qui pourrait croître jusqu'à 24 millions en fonction d'éventuels bonus.International néerlandais à 10 reprises, Gravenberch est présenté par le Rekordmeister comme "l'un des joueurs les plus talentueux d'Europe, doté d'une technique incroyable dans les petits espaces et capable de trouver les meilleures solutions". Pur produit de l'école ajacide, il a fait ses débuts en équipe première en 2018. Depuis lors, il a compilé 12 buts et 13 assists en 103 rencontres. Avec l'Ajax, il a remporté trois des quatre derniers championnats des Pays-Bas ainsi que deux Coupes. Gravenberch, qui avait encore une année de contrat à l'Ajax, est le deuxième joueur à quitter Amsterdam pour la Bavière cet été après le latéral droit marocain Noussair Mazraoui. (Belga)