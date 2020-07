Le taux de chômage à 7,8% en juin dans la zone euro

Le taux de chômage était de 7,8% en juin dans la zone euro et de 7,1% dans l'ensemble de l'Union européenne, indique jeudi Eurostat, l'office européen des statistiques.Eurostat estime qu'en juin, 15,023 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,685 millions dans la zone euro. Par rapport à mai 2020, le nombre de chômeurs a augmenté de 281.000 dans l'UE et de 203.000 dans la zone euro. Selon Eurostat, le taux de chômage était de 5,5% en Belgique en juin. (Belga)

