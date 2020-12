Le taux de reproduction du virus augmente pour la 2e semaine consécutive en Italie

Le taux de reproduction du coronavirus (R0), qui mesure le degré de contagiosité, a augmenté pour la deuxième semaine d'affilée en Italie et se situe désormais à 0,9 contre 0,86 et 0,82 lors des deux semaines précédentes, a indiqué jeudi Giovanni Rezza, un haut responsable du ministère italien de la SantéL'Italie est parvenue à réduire le nombre de nouvelles infections en adoptant des restrictions différenciées au niveau régional au début du mois de novembre mais leurs effets semblent plafonner. La péninsule a enregistré 330 cas de virus pour 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours, contre 375 la semaine dernière, une réduction qualifiée de "vraiment minime" par Giovanni Rezza. Idéalement, le nombre de cas devrait être inférieur à 50 pour 100.000 habitants, souligne le responsable. "Tout cela signifie que nous devons rester sur nos gardes et maintenir les restrictions qui ont été adoptées", a-t-il ajouté. Jeudi marque l'entrée en vigueur des mesures de confinement particulières prises à l'occasion des fêtes de fin d'année durant lesquelles la plupart des Italiens seront confinés chez eux. Le gouvernement a toutefois permis aux gens d'accueillir un maximum de deux personnes ainsi que les enfants de moins de 14 ans, ce qui permet des repas de Noël limités. L'Italie est l'un des pays les plus touchés par le coronavirus en Europe avec près de 70.400 décès. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.