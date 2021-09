Le Tchad met en garde contre "toute ingérence extérieure"

"Toute ingérence extérieure, d'où qu'elle vienne, pose un problème très sérieux pour la stabilité et la sécurité de mon pays", a déclaré jeudi le chef de la diplomatie du Tchad, Chérif Mahamat Zene, à propos de l'implication de la société privée Wagner en Afrique.Tout sera mis "en ?uvre pour que le Tchad soit protégé sur toute l'étendue de son territoire", a-t-il ajouté après avoir rappelé les attaques subies par son pays en avril et mai, lors d'un entretien avec l'AFP et le média Africa Confidential accordé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. "Il y a des mercenaires russes présents en Libye, qui sont aussi présents en République centrafricaine. Nous avons des raisons de nous préoccuper de la présence de ces mercenaires parce que les assaillants qui ont attaqué le Tchad en avril et causé la mort de l'ancien président (Idriss Deby) ont été formés, encadrés par la société privée de sécurité Wagner", a-t-il déclaré. A la question de savoir si le Tchad avait la preuve d'une pénétration de ces mercenaires russes dans son pays au printemps, le ministre a répondu par la négative. "Le 30 mai, le Tchad a fait l'objet d'une attaque près de la frontière centrafricaine (...) appuyée certainement des Russes", a-t-il aussi rappelé. "Nous avons toutes les preuves de la présence de ces Russes au côté des forces centrafricaines et cela nous préoccupe", a insisté le ministre. Wagner a engagé son "personnel en Libye et en Centrafrique" et "il est évident qu'il y a des communications téléphoniques entre les deux entités. Ça nous en avons des preuves, les deux Wagner communiquent, ça c'est sûr", a-t-il dit. Interrogé sur un éventuel contrat qui pourrait être passé entre l'exécutif malien et Wagner, pour un déploiement d'"instructeurs" russes au Mali, Chérif Mahamat Zene a souligné que "jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement malien affirme qu'il n'y a pas eu d'accord avec ce groupe" (Wagner). "J'ai rencontré mon collègue malien à l'ONU, il m'a assuré qu'il n'y a eu aucun engagement du gouvernement avec Wagner. Nous ne pouvons pas préjuger de quelque chose qui n'existe pas", a-t-il déclaré. Lors d'un discours pré-enregistré par vidéo devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président de transition tchadien, le général Mahamat Idriss Deby Itno, fils du président défunt, a réclamé jeudi une aide accrue pour les pays du Sahel faisant face à la montée en puissance de groupes jihadistes. "Tout en saluant les efforts fournis par les différentes forces intervenant au Sahel, le Tchad souligne l'impérieuse nécessité d'un soutien multiforme plus important tant aux forces conjointes (du G5 Sahel) qu'à leurs Etats membres individuellement pris", a-t-il dit. La menace "ne se limite pas au Sahel mais s'étend déjà vers la Côte d'Ivoire, le Bénin. Il n'est pas exclu qu'elle touche l'Afrique centrale", a souligné le chef de la diplomatie tchadienne en évoquant le Cameroun, déjà frappé. (Belga)

