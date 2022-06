Le téléphérique de Namur s'offre six cabines supplémentaires

Le nombre de télécabines du téléphérique de Namur va passer de six à douze. Le montage des nouvelles venues a commencé lundi et se terminera vendredi.Chaque cabine peut accueillir six personnes. En doublant leur nombre, la capacité du téléphérique va passer de 300 à 450 personnes par heure. "On ne double pas le débit car il faut ralentir en gare et en milieu de ligne", a expliqué Jean-Charles De Keyser, directeur de la structure exploitant le téléphérique. "Le but est surtout d'offrir plus de confort aux passagers et une meilleure qualité de service aux périodes de fortes affluence." L'augmentation du nombre de cabines était stipulée dans le contrat qui lie la Ville de Namur à la société du téléphérique. Le délai maximum pour passer à douze cabines était de cinq ans mais les partenaires ont préféré accélérer la manoeuvre. "Il y a une réelle demande et nous voulons que l'expérience soit la plus agréable possible pour notre clientèle", a précisé à ce sujet Jean-Charles De Keyser. "Pour l'heure, nous devions accélérer la vitesse du câble lors des pics d'affluence. Nous montions jusqu'à 6 m/s, soit un temps de trajet d'environ 3 min 30 s. Dorénavant, nous allons pouvoir réduire cette vitesse maximum à environ 4 m/s, ce qui prolongera le plaisir d'environ 1 min 30 s." Le téléphérique de Namur, qui a attiré quelque 160.000 visiteurs depuis son inauguration en mai 2021, restera fermé jusqu'à la fin de l'installation des nouvelles cabines, prévue vendredi. Des tests de charge seront notamment effectués en fin de semaine. L'infrastructure devrait à nouveau être accessible au public à partir de samedi. En attendant, des navettes gratuites sont mises à disposition des abonnés. (Belga)