Le temps restera variable tout au long de la semaine

Le ciel sera partiellement nuageux avec des averses dans le courant de la journée lundi. Il y a également un risque de grésil et de coups de tonnerre, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 5 et 10 degrés. Il fera assez venteux avec des pointes de 80 km/h sous les averses. Demain et les prochains jours, le temps restera variable avec quelques averses et un vent soutenu. Vendredi, il fera probablement sec toute la journée.Mardi, le temps sera généralement sec et partiellement nuageux au nord du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, la nébulosité sera plus abondante avec un risque d'ondées qui pourront être temporairement hivernales sur le relief. Les maxima varieront entre 4 à 7 degrés en Haute Belgique jusqu'à 9 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort, fort au littoral, de sud-ouest. Pointes de 60 km/h, selon l'IRM. Mercredi matin, une perturbation nous quittera par le sud-est. En Haute Ardenne, quelques précipitations hivernales seront encore possibles en matinée. Dans le courant de la journée, le temps deviendra pratiquement sec sous un ciel partiellement nuageux. En fin de journée, le ciel se couvrira depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 2 et 8 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur ouest. Jeudi, il fera très nuageux à couvert avec d'abord de faibles pluies ou de la bruine. En soirée, une zone de pluie atteindra le littoral et se dirigera vers les Ardennes. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 5 à 11 degrés, sous un vent de sud-ouest assez fort dans l'intérieur et fort à la côte. Vendredi, il fera généralement sec sous un ciel changeant. Les maxima resteront compris entre 4 et 10 degrés, sous un vent de sud-ouest modéré et, à la mer, assez fort. (Belga)