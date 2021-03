Le Togo reçoit 156.000 doses de vaccins gratuits via Covax

Le Togo a reçu dimanche soir son premier lot de 156.000 doses de vaccins AstraZeneca contre le Covid-19, grâce au dispositif Covax créé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au bénéfice des pays les plus démunis.Ce lot du vaccin anglo-suédois a été réceptionné à l'aéroport de Lomé par le ministre togolais de la Santé Moustafa Mijiyawa, en présence notamment des représentants de l'OMS, du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et de diplomates accrédités au Togo. "Nous venons de recevoir 156.000 doses de vaccins AstraZeneca. Dès lundi, nous allons procéder au convoyage de ces vaccins dans les différentes régions du pays. La vaccination va démarrer jeudi ou vendredi", a déclaré à la presse le ministre de la Santé. "Ce premier lot de vaccins sera destiné au personnel de la santé et aux personnes de plus de 50 ans à Lomé", a souligné M. Mijiyawa. "Nous sommes à une phase où le nombre de cas augmentent, notamment à Lomé. Le nombre de cas enregistré ces deux derniers mois est, de loin, supérieur au nombre de cas enregistrés les dix premiers mois", a-t-il ajouté. Selon la représentante de l'OMS au Togo, l'arrivée de ce premier lot de vaccins "constitue un grand pas dans la riposte face à la pandémie, surtout eu égard à la situation de plus en plus préoccupante au Togo depuis janvier 2021". "L'OMS va continuer son appui aux pays, afin que toutes les doses de vaccins nécessaires soient mises à disposition des pays et que la vaccination soit effective dans les meilleurs délais", a précisé Dr. Fatoumata Binta Diallo. Le Togo, qui a enregistré son premier cas confirmé de coronavirus le 6 mars 2020, a recensé 7.570 cas et 92 décès depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels publiés dimanche soir. Les chiffres pourraient néanmoins être bien plus importants, compte tenu du peu de tests effectués dans le pays. (Belga)