Le Tour de la Province de Liège reviendra en 2022

Les nouveaux organisateurs du Tour de la Province de Liège, épreuve cycliste par étapes pour espoirs et élites sans contrat, ont annoncé mardi la tenue de l'épreuve, annulée en 2020 et 2021, en 2022.Le "Club Cycliste les amis du Hawy", organisateur du Triptyque Ardennais, a annoncé mardi la tenue du Tour de la Province de Liège, épreuve cycliste par étapes pour espoirs et élites sans contrat, à partir de 2022. L'UC Seraing avait annoncé, il y a quelques mois, qu'il jetait l'éponge et n'organiserait plus le Tour de la Province de Liège, faute de budget et de moyens humains. Annulé en 2020 et en 2021, le Tour de la Province de Liège sera donc de retour au calendrier en 2022. Les organisateurs ont annoncé la tenue de la course interclubs par étapes "probablement en juillet". "Nous espérons parvenir à conclure rapidement un partenariat avec plusieurs villes-étapes situées aux quatre coins de la Province, du Condroz aux Cantons de l'Est, de manière à n'oublier aucune région", ont commenté les nouveaux organisateurs, évoquant la possibilité de la dernière étape à Soumagne, fief du CC Hawy. Le Belge Nicolas Cleppe s'était imposé au Tour de la Province de Liège en 2019. Le palmarès de l'épreuve comprend notamment Bjarne Riis (1985), Stijn Devolder (2001), Kevin De Weert (2002), Jan Bakelants (2008) ou encore Wout van Aert, vainqueur en 2014. (Belga)

