Le Tour de Normandie, première course française annulée à cause du coronavirus

La 40e édition du Tour de Normandie cycliste (2.2), qui devait se dérouler du 23 au 29 mars, est annulée en raison du coronavirus, ont annoncé les organisateurs de l'épreuve mardi. C'est la première course cycliste française annulée en raison de l'épidémie de Covid-19."Le cyclisme est un sport populaire, le Tour de Normandie est une fête populaire et doit le rester. Le monde entier vit une situation inédite qui, nous, bénévoles organisateurs du Tour de Normandie, nous rend impuissants. Face aux contraintes imposées et aux enjeux financiers pour une association bénévole comme la nôtre, à la menace de règles encore plus dures qui pourraient nous être imposées d'ici le départ lundi 23 mars mais aussi au cours de la semaine de course, le Tour de Normandie ne célèbrera pas sa 40e édition en 2020. Le 40e anniversaire devait être une fête et sans public, il n'est pas question de faire la course. Rendez-vous en 2021!", peut-on lire sur le site internet de l'épreuve. Selon la presse portugaise, le 38e Tour de l'Alentejo (2.2), prévu du 18 au 22 mars, a également été annulé. (Belga)