Le Tour de Pologne choisi comme événement de l'année malgré la chute de Jakobsen

Lors du gala du sport polonais, le Tour de Pologne a été élu comme événement de l'année 2020. L'organisation avait été pourtant fortement critiquée après la grave chute de Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) lors de la première étape début août.Lors du sprint à l'arrivée à Katowice, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) était sorti de sa ligne et avait poussé Fabio Jakobsen qui avait violemment percuté les barrières de sécurité. Le Néerlandais était resté plusieurs jours dans le coma. Jakobsen, 24 ans, est toujours en revalidation après avoir souffert de nombreuses fractures au visage. Groenewegen a été suspendu neuf mois par l'Union cycliste internationale (UCI). L'organisation avait été fortement critiquée par le peloton après cet incident à cause de la mauvaise protection des barrières et d'une arrivée sur une route en descente, où les coureurs atteignent des vitesses de plus de 80 km/h. L'UCI a présenté en décembre une longue liste de mesures visant à accroître la sécurité dans le cyclisme, en partie en raison des événements qui se sont déroulés en Pologne. Par exemple, un responsable de la sécurité doit être nommé pour chaque course et il y aura des exigences de base pour les barrières le long de la ligne d'arrivée. (Belga)