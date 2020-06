Le tournoi WTA de Luxembourg annulé pour 2020

L'édition 2020 du tournoi de tennis WTA de Luxembourg, qui devait se tenir dans le courant du mois de novembre, ne verra pas le jour. La direction a annoncé que le tournoi était annulé en raison de la pandémie de Covid-19."C'est avec un profond regret que nous vous annonçons que l'édition 2020 du tournoi ne pourra avoir lieu", a écrit Danielle Maas. "Les recommandations concernant les nouvelles règles de la WTA ne nous permettent pas d'organiser le tournoi en adéquation avec vos attentes", a ajouté la directrice du rendez-vous luxembourgeois en évoquant les mesures de sécurité et sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. "Nous sommes donc obligés de reporter le tournoi à l'automne 2021." Avec cinq titres, Kim Clijsters est la joueuse la plus titrée du tournoi, remporté en 2019 par la Lettone Jelena Ostapenko. Les circuits officiels ATP et WTA sont pour l'instant suspendus, au moins jusqu'au 31 juillet. (Belga)