Le trafic des trains aussi interrompu entre Hasselt et Tongres à cause d'une inondation

Le trafic ferroviaire a également été interrompu sur la ligne 34 entre Hasselt et Tongres, dans le Limbourg, à la suite de fortes pluies tombées à Bilzen, a indiqué dimanche après-midi le gestionnaire de l'infrastructure Infrabel. Un système de navettes de bus devait être mis en place.Plus tôt dans la journée, le trafic des trains sur la ligne 36 entre Landen et Ezemaal, en Brabant flamand, avait été suspendu à cause d'une inondation. Le trafic des trains restait dévié via Hasselt malgré la nouvelle interruption du trafic entre Hasselt et Tongres. Des bus de remplacement ont par ailleurs été mis en place entre Landen et Louvain. (Belga)