Le trafic ferroviaire interrompu entre Bruxelles et Louvain

Le trafic des trains entre Bruxelles et Louvain a été interrompu après qu'un accident de personne est survenu à hauteur de Veltem, indique le gestionnaire de réseau Infrabel dimanche soir. Depuis 23h35 une des quatre voies est à nouveau accessible, et vers 01h00 une seconde a aussi été libérée, indique Infrabel.L'accident a eu lieu peu avant 21h00. La police et les services de secours se sont rendus sur place, selon Infrabel. (Belga)

