Le trafic ferroviaire interrompu entre Bruxelles et Louvain après un accident de personne

Le trafic des trains entre Bruxelles et Louvain a été interrompu après qu'un accident de personne est survenu à hauteur de Veltem, indique le gestionnaire de réseau Infrabel dimanche soir. Aucune des quatre voies n'est empruntable pour l'instant.L'accident a eu lieu peu avant 21h00. La police et les services de secours sont sur place, selon Infrabel. Bien que les trains puissent être détournés localement dans les deux sens via Schaerbeek, la ligne est fortement dérangée. Le trafic ferroviaire entre Bruxelles et Brussels Airport est possible, mais pas entre Leuven et Brussels Airport. (Belga)

