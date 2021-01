Le trafic ferroviaire perturbé entre Bruxelles et Termonde

La circulation ferroviaire est interrompue depuis jeudi midi entre Jette et Opwijk, à la suite d'un accident de personne à Merchtem, indique la SNCB. Les perturbations concernent la ligne reliant Bruxelles et Termonde.Des bus de remplacement ont été déployés par la SNCB. Pour relier Bruxelles et Termonde, la compagnie ferroviaire conseille par ailleurs de passer par Malines. (Belga)

