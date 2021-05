Le trafic ferroviaire reprend entre Bruxelles et Louvain

Les trains roulaient de nouveau entre Louvain et Bruxelles-Nord depuis 21h15, a indiqué samedi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. Des retards résiduels sont toutefois encore à craindre en soirée.Le trafic ferroviair eavait été interrompu entre Bruxelles et Louvain en raison d'une collision survenue à Herent. Les trains IC entre les deux villes avaient été déviés par Malines, tandis que des navettes de bus avaient été mises en place pour acheminer les voyageurs qui devaient se rendre dans l'une des gares intermédiaires. Les quatre voies sont à présent libérées, depuis 21h15, et la situation est revenue à la normale, bien que des retards résiduels subsistent encore. (Belga)

