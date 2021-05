Le trafic ferroviaire reprend sur une seule voie entre Vilvorde et Malines

Le trafic ferroviaire a repris sur une seule voie, dimanche peu après 18h00, entre Vilvorde et Malines. Il avait été totalement interrompu en fin d'après-midi à la suite d'une avarie de caténaire à Eppegem.Une équipe d'Infrabel est sur place afin de réparer les dégâts le plus rapidement possible, a précisé le gestionnaire du réseau ferroviaire belge. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.