Le typhon Chanthu frôle l'est de Taïwan, des milliers de personnes privées d'électricité

Le typhon Chanthu a contourné l'est de Taïwan dimanche avec de fortes pluies et des vents violents, laissant des milliers de foyers de l'île sans électricité.La Taiwan Power Company a déclaré que les poteaux électriques endommagés dans le sud et l'est de Taïwan avaient privé d'électricité plus de 14.000 foyers tôt dimanche, et que plus de 3.000 d'entre eux attendaient toujours que le courant soit rétabli. Le centre des opérations d'urgence a déclaré que plus de 2.500 résidents des zones inondables ou des montagnes dans neuf juridictions avaient été évacués tôt dimanche. Le Bureau central de météorologie de Taïwan a demandé aux résidents du nord de Taïwan de rester vigilants face aux fortes pluies alors que la tempête continue de se déplacer vers le nord à une vitesse de 20 kilomètres par heure. Les habitants doivent également éviter de se rendre dans les zones côtières car les vagues sur la côte est de Taïwan pourraient atteindre une hauteur de six mètres, a indiqué le bureau. Dimanche, le réseau ferroviaire dans les montagnes ou les zones inondables a été mis à l'arrêt. Plus de 170 vols nationaux et internationaux ont été retardés ou annulés, tandis que certaines lignes de ferry entre Taïwan et les îles du large ont été suspendues. (Belga)

