Le vaccin AstraZeneca réservé aux 18-55 ans de groupes particuliers

L'arrivée prochaine de 443.000 doses du vaccin d'AstraZeneca va permettre d'entamer dès la mi-février la vaccination de plusieurs groupes de personnes âgées de 18 à 55 ans, dont du personnel soignant, les résidents et le personnel d'institutions de soins, des personnes à risques et remplissant des fonctions critiques comme les policiers sur le terrain, a indiqué samedi la task force vaccination.Ce vaccin, développé par la société anglo-suédoise AstraZeneca, s'inscrit dans la stratégie de vaccination définie par les autorités belges pour lutter contre la propagation du Covid-19 et qui recourt également aux vaccins de Pfizer et de Moderna. Il ne sera en Belgique, comme dans d'autres pays, provisoirement pas administré aux plus de 55 ans, dans l'attente de résultats d'études encore en cours, a précisé le professeur Jean-Michel Dogné, lors d'une conférence de presse virtuelle. (Belga)