Le vaccin Pfizer peut se conserver à des températures moins extrêmes

Le vaccin de Pfizer/BioNTech peut se conserver à des températures moins extrêmes, ont annoncé vendredi les deux entreprises. Elles ont adressé un courrier à l'autorité américaine des médicaments (FDA) dans lequel elles affirment qu'une température comprise entre -25°C et -15°C serait suffisante.Pfizer et BioNTech demandent donc à la FDA d'adapter les directives relatives à la conservation du vaccin. Les doses pourraient ainsi être stockées durant deux semaines à cette nouvelle température. Le vaccin reste actuellement au frigo pendant un délai de cinq jours après avoir été conservé à -70°C et décongelé. (Belga)