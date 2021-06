Le variant Delta représente près de 90% des nouveaux cas à Moscou

Près de 90% des nouveaux cas recensés de Covid-19 à Moscou sont dus au variant Delta du coronavirus, a annoncé vendredi le maire de la capitale russe, expliquant ainsi la virulence de l'actuelle vague épidémique."Selon les dernières données que nous avons obtenues, 89,3% des malades sont infectés par un coronavirus qui a muté, dit Delta, le variant indien. Et il est plus agressif, se répand plus vite", a affirmé Sergueï Sobianine à l'antenne de la chaîne télévisée Pervi Kanal. (Belga)

