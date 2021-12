Le variant Omicron déjà présent sous ses premières formes depuis des mois

Le nouveau variant Omicron du coronavirus était déjà présent sous ses formes initiales depuis des mois, estime Wolfgang Preiser, chercheur allemand à l'Université du Cap et membre du consortium qui a découvert la mutation. "Selon l'état actuel des connaissances, une forme précoce d'Omicron s'est développée en type de virus distinct avant l'apparition des variants Alpha et Delta", pointe le scientifique, cité dimanche par les agences de presse allemande et néerlandaise.Ce type de virus a évolué pendant des mois sans être remarqué. "La question est de savoir pourquoi Omicron a pu passer inaperçu aussi longtemps et exploser aujourd'hui. Manque-t-il encore (à notre connaissance) une ou deux mutations qui lui ont permis de se répandre aussi rapidement ?", s'interroge le virologue, également actif au sein de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Après les variants Alpha, Beta, Gamma et Delta (anciennement dénommés respectivement britannique, sud-africain, brésilien et indien en référence au lieu où ils ont été remarqués pour la première fois), Omicron a été découvert fin novembre en Afrique du Sud et au Botswana. Il présente un nombre élevé de mutations et l'OMS le juge "inquiétant". La Belgique a déjà recensé neuf contaminations par le variant Omicron. (Belga)