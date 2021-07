Le Venezuela dénonce une "violation de son espace aérien" par un avion militaire américain

Le Venezuela a dénoncé une "violation de son espace aérien" jeudi par un avion de "transport militaire" américain dans le nord-ouest de son territoire à la frontière colombienne."La Force armée nationale bolivarienne dénonce la violation de l'espace aérien vénézuélien par un avion C-17 de transport militaire appartenant aux forces aériennes américaines, un fait qui s'est déroulé jeudi 22 juillet", selon le communiqué diffusé vendredi par l'armée, qui parle de "flagrante provocation". L'avion y a passé "trois minutes", entre "20h47 et 20h50", "parcourant 14 milles nautiques au-dessus de la zone la plus occidentale de la Sierra de Perija", selon le communiqué qui assure des "avions américains" ont "violé" l'espace aérien du Venezuela à "21 reprises" cette année. Caracas souligne que cette "violation" s'inscrit "dans le cadre d'exercices militaires" en Colombie. Le 16 juillet, l'armée colombienne a annoncé qu'elle réalisait des man?uvres aériennes communes avec les "forces aériennes américaines". Le Venezuela dit ne pas "écarter d'autres actions hostiles" portant atteinte à sa "souveraineté" et à son "intégrité territoriale", accusant ces armées de réaliser des "opérations de reconnaissance de l'espace géographique vénézuélien". "Le président vénézuélien Nicolas Maduro a donné des ordres" à l'armée, lui demandant de "répondre avec force à toute agression". Le Venezuela n'a plus de relations diplomatiques avec les Etats-Unis et la Colombie, ses deux principaux adversaires sur la scène internationale. Son gouvernement fait l'objet de sanctions financières imposées notamment par les Etats-Unis, qui cherchent à évincer Nicolas Maduro du pouvoir. Malgré 2.200 kilomètres de frontières communes, le Venezuela et la Colombie, opposés idéologiquement, n'ont plus de relations diplomatiques depuis que Bogota a reconnu l'opposant Juan Guaido président intérimaire du Venezuela en 2019. (Belga)

