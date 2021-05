Le Vlaams Belang toujours en tête, De Croo le plus populaire et le CD&V inexistant

La participation au gouvernement fédéral des partis flamands qui composent la coalition Vivaldi ne leur bénéficie guère en termes d'intentions de vote. Près d'un électeur sur deux donne sa voix aux nationalistes de la N-VA ou au parti d'extrême droite Vlaams Belang. Les deux formations tirent parti de la frustration liée à la gestion de la crise sanitaire en Belgique, ressort-il samedi d'un sondage commandé par De Standaard et VRT NWS en collaboration avec l'Université d'Anvers et la VUB.Le Vlaams Belang rafle ainsi les voix d'environ un quart des électeurs, tandis que la N-VA séduit 1/5e des sondés. Les présidents Tom van Grieken (VB) et Bart De Wever (N-VA) comptent parmi les politiciens les plus populaires en Flandre. Au cours de l'année écoulée, le Vlaams Belang, qui était la formation politique la plus importante au nord du pays lors des élections générales du 26 mai 2019, n'a pratiquement rien perdu de son attrait, bien que sa thématique de prédilection, l'immigration, soit passée au second plan en raison de la crise du coronavirus. Mais le contexte pandémique lui permet quand même de continuer sa progression. "Le Vlaams Belang exploite la méfiance", analyse Stefaan Walgrave, qui a coordonné l'enquête avec le chercheur Jonas Lefevere (VUB). Le CD&V par contre perd des plumes sur tous les fronts, tant à droite qu'à gauche. Le parti pâtit de son invisibilité, de son manque de thématique claire et de l'absence de personnalité charismatique. Le parti démocrate chrétien perd des électeurs au profit de la N-VA, du Vooruit et de l'Open Vld. Le CD&V ne parvient pas à se démarquer même sur des thématiques avec lesquelles il marquait pourtant des points dans le passé. Pour sa part, le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) est devenu le politicien le plus populaire de Flandre. Il est le seul libéral dans le top 20 des personnalités politiques les plus populaires. Ce sondage a été réalisé entre le 29 mars et le 19 avril auprès de 1.908 électeurs de la Région flamande, interrogés en ligne par l'agence Kantar TNS. (Belga)