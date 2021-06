Le voilier de Jacques Brel sera classé au patrimoine

La restauration de L'Askoy II, un imposant voilier qui avait appartenu à Jacques Brel, est quasi terminée. Le ministre flamand Matthias Diependaele souhaite le classer au patrimoine. "Le navire a une valeur historique, industrielle, archéologique et socio-culturelle", souligne-t-il.L'Askoy II était le plus grand voilier du pays dans les années 1960. Le bateau est plus connu sous le nom de "bateau de Jacques Brel". Il l'a acheté en 1974 à Hugo Van Kuyck. Jacques Brel a appris à naviguer avec ce voilier et l'a emmené dans l'archipel des Marquises en Polynésie française. Il revendra le navire en 1976. Mais, le voilier a ensuite croupi en mer durant plus d'une décennie en Nouvelle-Zélande. Les frères Staf et Piet Wittevrongel de Blankenberge ont finalement lancé un ambitieux projet de restauration. "Je suis très heureux que les frères Wittewrongel se soient engagés dans ce projet. La restauration nous montre les valeurs patrimoniales du navire. Ils ont fait un travail énorme avec des bénévoles. C'est pourquoi je souhaite également engager la procédure de protection de l'Askoy II en tant que patrimoine nautique", a déclaré le ministre. Une telle procédure se déroule en deux phases : d'abord la protection provisoire puis la protection définitive. (Belga)