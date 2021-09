Le vol de Virgin Galactic vers l'espace en juillet a connu un problème de trajectoire

Un voyant orange, puis rouge: des alertes de sécurité s'étaient allumées dans le cockpit du vaisseau de la société Virgin Galactic ayant transporté en juillet le milliardaire Richard Branson jusqu'à l'espace, a révélé le New Yorker dans une enquête.L'agence américaine de l'aviation (FAA) a confirmé jeudi à l'AFP enquêter sur ce vol: le vaisseau de la société avait dévié de sa trajectoire, et donc de l'espace aérien dédié à la mission. Virgin Galactic avait pourtant assuré à l'époque que le vol s'était déroulé comme prévu. "Durant le vol du 11 juillet 2021, le véhicule de Virgin Galactic SpaceShipTwo a dévié de son autorisation de contrôle de circulation aérienne en retournant vers Spaceport America", la base spatiale utilisée par la société dans le désert du Nouveau-Mexique, a déclaré la FAA. L'enquête est "en cours", a précisé l'agence. Cette confirmation intervient après la publication d'un article du New Yorker ayant révélé l'incident. Le problème de trajectoire menaçait de compromettre la phase de retour vers la Terre, lorsque le vaisseau plane jusqu'à atterrir sur une piste. Un voyant rouge allumé est synonyme d'un problème grave qui aurait pu entraîner une issue fatale, explique le journal. Citant des sources anonymes au sein de l'entreprise, il précise que la manière la plus sûre de réagir face à ces alertes aurait été d'interrompre la mission. Parmi les quatre passagers à bord du vol se trouvait le fondateur de la compagnie, M. Branson. Un échec aurait grandement écorné l'image de Virgin Galactic, qui avait invité toute la presse et de nombreux prestigieux spectateurs -- dont le milliardaire Elon Musk -- pour cet événement retransmis en direct. Les deux pilotes à bord ont décidé de poursuivre la mission malgré ces voyants, et l'atterrissage s'est finalement passé sans encombre. "Nous contestons les descriptions et conclusions de l'article du New Yorker", a déclaré Virgin Galactic dans un communiqué transmis à l'AFP. "Lorsque le véhicule a été confronté à des vents en haute altitude, ce qui a modifié la trajectoire, les pilotes et systèmes ont surveillé la trajectoire pour s'assurer qu'elle reste dans le cadre des paramètres de la mission", a détaillé l'entreprise. "Nos pilotes ont répondu de façon appropriée à ces conditions de vol changeantes." Ni le public, ni les membres de l'équipage n'ont été mis en danger, a soutenu Virgin Galactic. "Bien que la trajectoire finale ait dévié de notre plan initial, il s'agissait d'une trajectoire de vol intentionnelle et contrôlée", a-t-elle assuré. (Belga)