Le volcan indonésien Anak Krakatau entre en éruption

Le volcan indonésien Anak Krakatau est entré en éruption durant la nuit de vendredi à samedi, envoyant des volutes de fumée jusqu'à 500 mètres d'altitude, a indiqué samedi l'agence nationale de volcanologie.Le niveau d'alerte du volcan, situé entre les îles de Java et Sumatra, est resté au troisième rang, le plus élevé, a déclaré le Centre pour la volcanologie et l'atténuation des risques géologiques. En décembre 2018, une éruption de l'Anak Krakatau avait déclenché un tsunami qui avait tué plus de 430 personnes. Des milliers de personnes avaient alors été blessées. L'éruption avait fait perdre au volcan une grande partie de sa hauteur. L'île d'Anak Krakatau a été créée après l'éruption légendaire du volcan Krakatau en août 1883. Le phénomène avait été si violent que l'île volcanique qui existait jusqu'alors avait coulé en mer. Plus de 35.000 personnes y avaient perdu la vie. La mer entre Sumatra et Java, tout comme le reste de cette île-nation, se trouve sur la Ceinture de feu du Pacifique, la zone de la planète la plus active sur le plan géologique et où les éruptions volcaniques et les tremblements de terre sont fréquents. (Belga)