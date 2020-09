Le Voo Rire Festival maintenu en octobre mais en version réduite

Le Voo Rire de Liège a été maintenu malgré le contexte sanitaire et les restrictions imposées aux secteurs de la culture et de l'événementiel. La 10e édition se déroulera du 17 au 26 octobre 2020 mais dans une version réduite, ont annoncé mardi les directeurs artistiques du Festival international du Rire de Liège, le duo d'humoristes des Frères Taloche.Le maintien a été décidé dans le but de poser un geste fort en soutien "à tout un pan de la culture souvent oublié des organes officiels", a indiqué Philippe Saive, directeur commercial du festival. Cette 10e édition, les Frères Taloche l'ont dédiée à Annie Cordy, décédée le 4 septembre dernier à l'âge de 92 ans et auprès de laquelle ils ont confié avoir beaucoup appris. "Les directives nous obligent constamment à adapter la programmation", a souligné Bruno Taloche. Mais, malgré la difficulté de programmer des spectacles en raison notamment de la limitation du nombre de places au sein des salles, certains artistes ayant reporté leur tournée, et la frilosité de la population ressentie au niveau de la billeterie, les organisateurs sont déterminés à maintenir l'événement. Il s'agira donc d'une édition en version réduite alors qu'ils avaient imaginé proposer un événement à la hauteur du 10e aniversaire. Seuls un tiers des spectacles par rapport à l'affiche habituelle sont au programme et ceux-ci seront présentés dans neuf salles liégeoises au lieu de quatorze habituellement. Il n'y aura pas de gala télé cette année et aucune sélection n'a été réalisée en vue du Tremplin du Rire, destiné à faire émerger de jeunes talents. Les "anciens jeunes" ayant remporté les éditions précédentes, comme Félix Radu, ont alors été contactés en vue d'une version best-of. Le concept Rire à domicile a été maintenu tandis que des nouveautés ont été imaginées, comme un spectacle créé pour le festival et associant les Frères Taloche à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège au complet sur le thème des musiques de film. Le reste de la programmation comprend aussi bien du théâtre que des spectacles "seul en scène", notamment d'artistes qui ne sont plus à présenter. On peut ainsi citer Olivier de Benoist (nouveau spectacle), Viktor Vincent (performances mentales), Arnaud Tsamère (nouveau spectacle inédit en Belgique), Fabian Le Castel, la pièce Stationnement alterné du Théâtre Arlequin, Richard Ruben ou encore Jarry pour clôturer le festival. Une autre nouveauté, intitulée Du smartphone à la scène, vise à toucher la jeune génération en faisant monter sur scène, pour la première fois, une série d'influenceurs qui, sur le réseau social Tik Tok, rassemblent plus de dix millions de followers. La billeterie est ouverte sur www.voorire.be. (Belga)