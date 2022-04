Le waterbus reprend du service entre Bruxelles et Vilvorde le 2 mai

Il sera à nouveau possible de prendre le waterbus pour relier Bruxelles et Vilvorde par le canal dès lundi prochain. Il sera d'abord opérationnel en semaine, avant d'être accessible les week-ends à partir de juillet.Le waterbus est ouvert à tous mais se destine surtout aux cyclistes, familles et personnes à mobilité réduite qui ont du mal à se garer dans la capitale. Du 2 mai au 31 octobre, le waterbus circulera tous les jours de semaine entre 9 et 18 heures et entre le 1er juillet et le 15 août 7 jours sur 7 pendant les mêmes heures. Les arrêts sont: Sainctelette, le pont Van Praet, Neder-over-Heembeek, le Cruise Terminal à Bruxelles, le Parc Drie Fonteinen et Vilvorde-centre. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.