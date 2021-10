Le Week-end du client semble avoir retrouvé son public

Le Week-end du client, initiative conjointe de Comeos, de l'UCM et de l'Unizo, semble avoir retrouvé son public. Samedi, les transactions électroniques ont ainsi progressé de 10,5% par rapport à l'an passé chez les commerçants participants. Les chiffres de ce dimanche ne seront connus que demain/lundi.Une enquête réalisée par les trois organisations auprès de plus de 2.800 consommateurs a toutefois montré que près de la moitié d'entre eux n'ont pas encore retrouvé leurs anciennes habitudes de shopping d'avant la crise sanitaire. Il n'empêche: "le succès du Week-end du client montre que le shopping plaisir fait son retour ! Les consommateurs ont prouvé leur attachement aux magasins physiques, à la proximité, à la qualité et au conseil. C'est un signal positif pour le commerce. Il annonce, du moins on l'espère, progressivement la fin de l'ère Corona", se félicitent les organisations. (Belga)