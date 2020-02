Le White Star, battu 10-8 par les Allemands de Alster, jouera pour le maintien

Le White Star a subi sa 3e défaite consécutive en s'inclinant 8-10 devant l'équipe allemande de Club an der Alster (mi-temps: 5-4) lors de son 3e et dernier match de la phase de poules de la Champions Cup messieurs de hockey en salle, la Coupe d'Europe des clubs champions, samedi à Poznan, en Pologne. Battus vendredi par les Autrichiens d'Arminen (5-1) et les Espagnols de Complutense (6-5), les Etoilés terminent 4e de leur groupe B, sont privés des demi-finales et joueront dès lors encore deux matchs de classement pour le maintien parmi l'élite européenne.Les Everois ont dominé la première mi-temps face aux Hambourgeois, lauréat du tournoi en 2005 et 2012, avant de céder dans la seconde période en y encaissant à 6 reprises. Dans le 1er quart-temps, Philippe Simar a d'abord touché le poteau avant d'aligner un hat-trick (7e, 10e et 10e), entrecoupé par deux buts allemands de Christian Reimann (7e et 8e). Les champions de Belgique doublaient l'écart en début de 2e quart via Gaëtan Dyckmans (11e), suivi d'une réaction immédiate allemande de Niklas Bruns (12e). Les goals de Simar (15e) et Carl Moritz sur pc pour les Allemands (18e) fixaient le score à la mi-temps: 5-4. Deux buts bruxellois (Simar 25e sur pc et Dyckmans 28e) mais quatre côté Alster (Reimann 22e et 27e, et Bruns 2x 30e) émaillaient le 3e quart, permettant au club allemand de prendre l'avance 8-7 avant la dernière période de 10 minutes. Là, Alster prenait vite la direction des opérations via Dieter Linnekogel (31e). Simar avait beau transformer son 2e pc de la partie et inscrire son 6e but personnel (34e), il était trop tard pour le club éverois qui encaissait un 10e goal à la sonnerie finale (Reimann 40e). Au classement du groupe B, Arminen termine 1er avec 11 points, le même nombre d'unités que Club an der Alster, 2e. Complutense lui aussi boucle la phase de poules avec 11 points, mais est 3e avec une moins bonne différence de buts. Les Espagnols accompagneront donc le White Star, 4e (2 pts), dans la poule C pour le maintien. Le premier des deux duels des Etoilés pour son sauvetage aura lieu samedi après-midi (16h30) face au 4e du groupe A, tandis que le match contre le 3e est programmé dimanche matin (10h15). La défaite de vendredi contre Complutense reste entérinée pour le White au classement de cette poule C. L'an dernier, le Racing avait réussi à maintenir la Belgique parmi l'élite en terminant à la 6e place à Vienne (Autrice). En 2021, ce seront à nouveau les Everois du White Star qui seront engagés dans la compétition puisque c'est eux qui ont décroché le titre national la semaine dernière à Charleroi en battant en finale l'Amicale Anderlecht aux shoot-outs (2-0). (Belga)