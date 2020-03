Le Wilink Game du Brussels reporté au 26 avril

Le Wilink Game, le match de basket organisé chaque saison par le Brussels à Forest National, prévu le vendredi 20 mars prochain a été reporté pour cause de coronavirus. Le club de la capitale l'a annoncé sur sa page Facebook mardi soir. Le match aura lieu le 26 avril.Suite aux recommandations d'éviter les rassemblements de plus de 1000 personnes en intérieur, le Brussels a décidé de reporter son traditionnel Wilink Game qui devait l'opposer au Spirou Charleroi le vendredi 20 mars prochain à Forest National. "Soucieux de la santé et du bien-être de tous ses sympathisants, ses partenaires et leurs invités, le Phoenix Brussels Basket-ball a décidé de reporter la date du Wilink Game', a expliqué le club bruxellois dans un communiqué. Le match organisé chaque saison par le club bruxellois aura finalement lieu le dimanche 26 avril prochain à 16h00 face à Liège. La rencontre contre le Spirou du 20 mars est, pour sa part, maintenue mais se déroulera à Neder-over-Heembeek, dans les installations du Brussels. (Belga)