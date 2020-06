Leander Dendoncker offre la victoire à Wolverhampton sur le terrain d'Aston Villa

Wolverhampton, avec dans ses rangs Leander Dendoncker dès le coup d'envoi, s'est imposé 0-1 sur la pelouse d'Aston Villa samedi en match d'ouverture de la 32e journée de Premier League. Le Diable Rouge a marqué le but à la 62e minute d'une frappe du pied gauche sèche et croisée à ras de terre depuis l'entrée du rectangle.L'ancien Anderlechtoisa eu l'occasion de doubler l'avance des visiteurs mais sa reprise de la tête sur coup de coin a frôlé le cadre (68e). Jimenez (19e) avait offert la première réelle occasion aux Wanderers de la tête également. Les Wolves s'emparent de la 5e place provisoire du classement avec 52 points, trois de plus que Manchester United, 6e. Chelsea est 4e (54 points). Aston Villa, privé de Bjorn Engels (tendon d'Achille), lutte pour éviter la culbute en Championship (D2). Le club de Birmingham reste dans la zone de relégation à la 19e place (27 points), à égalité de points avec West Ham, 17e et Bournemouth 18e. Watford, 16e, totalise 28 points. Ces trois équipes comptent un match de moins qu'Aston Villa. (Belga)