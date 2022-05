Lecce et la Cremonese promus en Serie A

Lecce et la Cremonese ont décroché leur accession en Serie A pour la saison prochaine en terminant aux deux premières places du championnat de Serie B, à l'issue de la 38e et dernière journée disputée vendredi soir.Monza, le club de Silvio Berlusconi, assuré de monter directement en cas de victoire a en revanche manqué l'occasion, battu à Pérouse (1-0). Il disputera les barrages impliquant six équipes et dont le vainqueur obtiendra le troisième billet pour la Serie A. Lecce termine champion de Serie B grâce à sa victoire sur Pordenone (1-0) et a gagné le droit de disputer sa 17e saison en Serie A, deux ans après sa dernière relégation en 2020. La Cremonese termine pour sa part deuxième après s'être imposée à Côme (2-1) et retrouvera l'élite 26 ans après sa dernière saison au plus haut niveau, en 1995-96. Le troisième heureux élu pour l'élite sera connu fin mai, au terme de plusieurs tours de barrages opposant les équipes ayant terminé de la 3e à la 8e place de la saison régulière: Pise, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento et Pérouse. (Belga)

