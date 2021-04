Léger redoux attendu la semaine prochaine

Un léger redoux pourrait intervenir la semaine prochaine, annonce jeudi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima oscilleront dès lundi autour des 15 à 16 degrés par endroits. Quelques ondées ne sont cependant pas exclues.Vendredi, la journée débutera sous le soleil, surtout sur la moitié ouest du pays. Des nuages cumuliformes parfois assez importants se développeront ensuite dans l'intérieur du pays, mais le temps devrait rester généralement sec. Le ciel restera ensoleillé dans la zone littorale. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 11 degrés dans le centre du pays. Vendredi soir et durant la nuit, le ciel se dégagera à nouveau avec des températures qui redescendront entre -3 degrés en haute Ardenne et +5 degrés le long du littoral. Durant le weekend, la fraîcheur persistera avec un peu de convection diurne et un léger risque d'averse dimanche. Le mercure se situera entre 7 à 14 degrés. Lundi, après la dissipation des nuages bas ou du brouillard présents par endroits, l'atmosphère deviendra plus instable. Les éclaircies alterneront alors avec des nuages cumuliformes donnant lieu à des averses localisées. Il fera cependant plus doux dans l'intérieur des terres, avec des maxima allant de 11 degrés en Hautes-Fagnes à 15 ou 16 degrés en plaine. A la Côte, le temps devrait rester sec et assez ensoleillé mais il y fera plus frais avec des maxima autour de 10 ou 11 degrés. Mardi, l'atmosphère restera instable avec à nouveau un ciel changeant et quelques averses locales. Les maxima seront compris entre 11 et 14 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne, et entre 14 et 17 degrés ailleurs. Mercredi, le ciel restera partagé entre éclaircies parfois larges et champs nuageux encore à l'origine de quelques averses locales, surtout sur le sud du pays. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés. Quant à jeudi, quelques ondées résiduelles seront encore possibles en Ardenne et en Lorraine belge. Ailleurs, le temps devait rester sec et assez ensoleillé. Les maxima devraient se situer entre 10 et 15 degrés. (Belga)