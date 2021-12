Lego fait danser 200 drones dans le ciel d'Ottignies pour les enfants des Clairs Vallons

Jeudi soir, une chorégraphie lumineuse inédite, réalisée à l'aide de 200 drones évoluant simultanément, a été présentée durant une dizaine de minutes dans le ciel d'Ottignies, à proximité immédiate du Centre pédiatriques des Clairs Vallons. Il s'agissait d'une initiative du groupe Lego, qui voulait donner le sourire aux enfants de l'institution dans le cadre de sa campagne internationale #BuildToGive. Sur place, le Brand Manager de Lego, Vincent Andries, a aussi offert plusieurs sets de Lego aux Clairs Vallons. L'entreprise en distribuera d'autres dans les semaines à venir à vingt institutions en Belgique, telles que des hôpitaux et des structures d'accueil pour les enfants.La campagne internationale #BuildToGive du groupe Lego, dont l'ambassadrice en Belgique est Sandrine Corman, est un défi lancé notamment à tous les Belges pour qu'ils construisent une ou plusieurs étoiles avec des briques Lego, qu'ils prennent leur création en photo et la partagent sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BuildToGive. Pour chaque étoile partagée avant le 31 décembre, le groupe Lego offrira un set de ses célèbres briques à un enfant vivant un moment difficile. L'objectif fixé est de distribuer 1,5 million de sets dans 29 pays. Le spectacle offert dans le ciel d'Ottignies jeudi soir, pour les enfants hospitalisés au Centre pédiatrique des Clairs Vallons était inédit en Wallonie et n'y sera pas à nouveau proposé. Il avait été présenté mardi à Anvers. En Belgique, vingt partenaires de Lego recevront prochainement les sets dont le nombre total sera déterminé par le nombre de partage d'étoiles en Lego sur les réseaux sociaux. Ce sont principalement des hôpitaux et centre d'accueil pour enfants. "Nous avons ciblé des endroits où les enfants ont besoin de retrouver le sourire", commentait jeudi soir sur place Vincent Andries, le Brand Manager de Lego. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.