Lego investit 400 millions de dollars pour se verdir

Lego va investir jusqu'à 400 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour devenir plus durable, a annoncé mardi l'entreprise danoise de briques de jeu.La prochaine étape sera d'éliminer les sacs en plastique à usage unique dans lesquels les briques Lego sont actuellement emballées. Le fabricant de jouets danois veut les remplacer à partir de 2021 par un emballage en papier recyclable. D'autres investissements à long terme sont prévus, comme le développement de jeux durables, et notamment de jeux censés apprendre aux enfants certains concepts tout en jouant. "Il est essentiel que nous premier des mesures urgentes maintenant pour prendre soin de la planète et des générations futures", a souligné le directeur général de Lego, Niels B. Christiansen, cité dans un communiqué. (Belga)