Leicester (avec Tielemans et Castagne) s'impose à Aston Villa et est seul deuxième

Leicester s'est imposé 1-2 à Aston Villa dimanche dans le cadre de la 25e journée du championnat d'Angleterre de football. Pour son retour de blessure, Thimothy Castagne a joué tout le match et Youri Tielemans est sorti à la 88e. Leicester (49 points) a pris provisoirement seul la deuxième place en attendant le résultat de Manchester United contre Newcastle à 20 heures. Aston Villa (36 points) est 8e.Leicester a dominé les débats et bien décalé par Harvey Barnes à l'entrée des 16 mètres, James Maddison a marqué son 8e but de la saison d'un tir du gauche à ras de terre (19e, 0-1). Les Foxes ont vite doublé l'écart par Barnes, qui a bénéficié d'un rebond sur une frappe soudaine de Jamie Vardy relâchée par Emiliano Martinez (23e, 0-2). Les Villans ont directement relancé le suspense à la reprise avec Bertrand Traoré, qui se trouvait en embuscade sur un centre aux 5m50 (48e, 1-2). La seconde période a toutefois été moins vivante et Leicester a été moins présent. En France, Metz s'est imposé à Nice. Boubacar Kouyaté (15e, 0-1) et Lamine Gueye (38e, 0-2) ont donné l'avance aux visiteurs et Amine Gouini (61e, 1-2) a réduit la marque. Le score était donc acquis quand Aaron Leya est monté au jeu pour les Lorrains (66e). Après 26 journées, Metz (38 points) est 6e et Nice (29 points) 16e. Aux Pays-Bas, Waalwijk a battu Heracles 3-0 dans le cadre de la 23e journée. Au sein de l'équipe locale, Ahmed Touba et Anas Tahiri ont joué tout le match, Lennerd Daneels, un assist et un but, a été remplacé (76e), Thierry Lutonda est monté au jeu (76e) et Cyril Ngonge est resté sur le banc. Pour l'équipe d'Almelo, Lucas Schoofs est sorti (82e) et Noah Fadiga est monté à la mi-temps. À ce moment-là, Waalwijk menait 2-0: Daneels a servi Ola John sur le premier but (11e) avant de doubler l'écart (23e). Richard van der Venne a complété le tableau (75e). Au classement, Heracles (28 points) est 11e et Waalwijk (22 points) 14e. (Belga)