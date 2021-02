Leicester battu par Arsenal malgré un but de Tielemans

Leicester s'est incliné 1-3 face à Arsenal dimanche, lors de la 26e journée du championnat d'Angleterre de football. Youri Tielemans avait pourtant donné l'avantage aux 'Foxes' en début de rencontre.A la 6e minute, Tielemans s'offrait un raid sur le flanc droit et décochait une frappe croisée qui trompait Leno. Tielemans porte son compteur à six buts en championnat cette saison. Particularité, c'est la première fois que le Diable Rouge marque à domicile dans ce championnat. Les 'Gunners' ont renversé la situation en fin de première période grâce à David Luiz (39e) et un penalty d'Alexandre Lacazette (45e+2). En début de seconde période, Nicolas Pépé (52e) mettait Arsenal à l'abri. Leicester (49 points) partage toujours la deuxième place avec Manchester United, qui reçoit Chelsea à 17h30, à 13 longueurs de Manchester City. Arsenal (37 points) est neuvième. (Belga)