Leicester l'emporte à Newcastle, Tielemans buteur

Leicester City continue sa marche vers l'avant en l'emportant 1-2 à Newcastle lors de la 17e journée de Premier League ce dimanche. Youri Tielemans a inscrit le deuxième but des 'Foxes' qui remontent à la troisième place du classement.James Maddison avait débloqué la situation pour Leicester juste après la mi-temps (55e) avant que Youri Tielemans ne double la mise d'une frappe sèche à l'entrée de la surface de réparation (71e). Andy Carroll réduisait l'écart pour Newcastle avec son premier but depuis près de trois ans (82e). Tielemans et Timothy Castagne ont joué l'intégralité de la rencontre alors que Dennis Praet n'a pas quitté le banc. Après deux matchs nuls, Leicester renoue avec la victoire et, avec 32 points au compteur, revient provisoirement à un point de Manchester United et de Liverpool (33 points) qui comptent chacun un match de retard. Liverpool se déplace à Southampton lundi. Newcastle subit son 6e match de suite sans victoire et est 15e avec 19 unités. En Bundesliga, Wolfsbourg et Koen Casteels avec le brassard de capitaine en l'absence de Joshua Guilavogui, ont été battus 2-0 à Dortmund où Thomas Meunier et Axel Witsel ont joué toute la rencontre mais où Thorgan Hazard étant absent pour cause de blessure. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Manuel Akanji à la 66e minute de jeu et par Jadon Sancho dans les arrêts de jeu (90e+1). Dortmund (25 points) dépasse donc Wolfsbourg et s'empare de la 4e place de Bundesliga. Wolfsbourg est 6e avec 24 points. En Serie A, Maxime Busi est entré au jeu à la 61e dans la rencontre opposant Parme et le Torino. Parme a été battu 0-3, des buts de Wilfried Singo (8e), Armando Izzo (88e) et Amer Gojak (90e+5). Les Parmesans sont toujours 16e avec 12 points, juste devant le Torino qui remet la lanterne rouge à Crotone, balayé par l'Inter plus tôt dans la journée (6-2). Le Torino est 17e avec 11 points, ex-aequo avec le Spezia et le Genoa. (Belga)