Les 12-17 ans peuvent désormais tous recevoir un vaccin de rappel

Tous les jeunes de 12 à 17 ans en Belgique peuvent désormais recevoir un vaccin de rappel contre le covid-19, ont indiqué vendredi la Conférence interministérielle (CIM) Santé publique et le Commissariat corona.La campagne de rappel pour les adultes est en cours depuis un certain temps et se trouve actuellement dans sa phase finale. Sur la base d'un avis positif précédent du Conseil supérieur de la Santé (CSS), la vaccination de rappel des jeunes immunodéprimés entre 12 et 17 ans avait également déjà été lancée. Désormais, le vaccin de rappel chez les autres jeunes de 12 à 17 ans pourra être administré à l'initiative du jeune ou de ses parents ou représentants légaux. La campagne générale avec invitation individuelle n'aura lieu seulement si les développements épidémiologiques l'exigent, ont indiqué les autorités. (Belga)