Les 20 km de Bruxelles de retour le 12 septembre

La 41e édition des 20 km de Bruxelles se tiendra le dimanche 12 septembre. Reportée en raison de la pandémie, "la course sera encadrée de toutes les mesures sanitaires qui s'imposeront à cette date", annoncent les organisateurs lundi dans un communiqué.Traditionnellement organisés le dernier dimanche du mois de mai, les 20 km de Bruxelles reviennent le 12 septembre avec une nouveauté cette année. La course fera place aux marcheurs. Fixé initialement à 4h00, le temps maximum sera dès lors adapté et passera à 6h00. "Suite aux bonnes nouvelles du dernier Comité de concertation, les 20 km de Bruxelles auront bien lieu. La Ville de Bruxelles continuera néanmoins d'assurer la sécurité de toutes les coureuses et tous les coureurs. Et en particulier la sécurité sanitaire. L'élaboration par la Ville de Bruxelles, ces derniers mois, de protocoles sanitaires validés par le monde médical rend faisable cette édition 2021 et ce, de manière encadrée et respectueuse des mesures sanitaires applicables à ce moment-là", fait valoir le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close. Les inscriptions seront ouvertes à partir du jeudi 1er juillet à 09h00. (Belga)