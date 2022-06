Les 24 Heures de Spa-Francorchamps motos suspendues

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps motos ont été suspendues ce dimanche à 10h17 en raison de l'importante présence d'huile sur la piste.La direction de course a décidé de suspendre l'épreuve après 21h17 de course. L'arrivée aura lieu à 13 heures et il n'y a pour l'instant aucune indication sur le moment où la course pourrait reprendre. La BMW de Markus Reiterberger/Illya Mykhalchyk/Jérémy Guarnoni (All/Ukr/Fra) occupait toujours la tête au moment de l'arrêt de la course alors que la Suzuki de Xavier Siméon/Gregg Black/Sylvain Guintoli (Bel/Fra/Fra) était remontée 3e après sa chute en début de matinée. (Belga)