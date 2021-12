Les activités de la Croix-Rouge renforcées auprès des sinistrés à l'approche des fêtes

La Croix-Rouge de Belgique renforcera ses activités durant les fêtes de fin d'année auprès des personnes sinistrées par les inondations de la mi-juillet, a annoncé l'association lundi, à l'occasion de la Journée internationale de la solidarité humaine.La Croix-Rouge de Belgique souligne dans un communiqué être toujours présente sur l'ensemble de la zone sinistrée, avec 22 points d'accueil chauffés, "des lieux d'échange, de convivialité et de distribution de repas". Elle sera là aussi pendant les fêtes, qui sont "des moments critiques et souvent difficiles pour ceux et celles qui n'ont pas de toit ou qui vivent dans la pauvreté", ajoute-t-elle. Ainsi, des repas et diverses activités seront proposés les jours de fête à Pepinster, Theux, Limbourg, Ensival, Verviers, Trooz, Angleur et Montegnée. Parmi les animations figureront par exemple des karaokés, jeux de société et autres blind tests. À la Croix-Rouge de Verviers, un repas spécial de fêtes a déjà été organisé le 7 décembre, en collaboration avec l'école d'hôtellerie de l'institut Notre-Dame à Heusy. Quelque 140 bénéficiaires précarisés de la Croix-Rouge ont emporté un menu trois services. Les 100 à 120 personnes reçues chaque jour à l'accueil sans-abri de Liège jouiront du même accueil le 24 et le 31 décembre, précise l'association. L'accueil sans-abri de Namur sera également ouvert comme d'habitude les 24 et 31 décembre, poursuit la Croix-Rouge. Cette dernière mènera aussi plusieurs actions à Bruxelles, parmi lesquelles des tournées de rue auprès des personnes sans abri les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, ainsi que des distributions de repas, de colis alimentaires ou encore de cadeaux. (Belga)